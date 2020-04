Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 18 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 18 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Bilancia, in questa giornata di aprile saranno particolarmente favoriti i nuovi amori. Attenzione al lavoro, potrebbe esserci qualche nervosismo di troppo. Avete bisogno di una pausa. Al più presto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, domani – 18 aprile 2020 – non bisognerà farsi prendere dalla negatività e dallo sconforto! Lasciatevi trasportare dalle emozioni, potreste vivere qualcosa di bello.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, intorno a voi ci sono nervosismo e agitazione, attenzione a non farvi catturare e riversare astio e cattiveria nella coppia: se si è già in crisi le cose potrebbero peggiorare. Insomma, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani non sarà proprio una grande giornata…

CAPRICORNO

Capricorno, ottimo momento per fare la pace, per riavvicinarsi alla persona che si ama. Bene il lavoro, ciò che inizia ora ha alte probabilità di successo nel prossimo futuro.

ACQUARIO

Cari Acquario, Marte, Venere e Saturno rendono i sentimenti molto positivi. Per le coppie questo è il momento giusto per qualche cambiamento. Nel lavoro ci vuole organizzazione e calma.

PESCI

Infine il segno dei Pesci: finalmente la situazione sentimentale inizia a migliorare, le cose iniziano ad andare meglio e possono essere aggiustate. Tensione nel lavoro, ma passerà.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: ottime notizie sul fronte dell’amore.

