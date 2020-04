Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 18 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, sabato 18 aprile 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 18 aprile 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, per voi si preannuncia una giornata da dedicare alle emozioni, all’amore. Se in famiglia ci sono stati problemi, ora possono essere finalmente risolti. Delle soluzioni si trovano anche nel campo lavorativo. Abbiate pazienza.

TORO

Finalmente una giornata meno carica di stress e nervosismo per i Toro, domani le cose andranno un po’ meglio. Cercate, comunque, di evitare discussioni. Nel lavoro potete iniziare a fare progetti.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la giornata di domani andrà affrontata con attenzione. In amore potrebbe esserci qualche perplessità, qualche dubbio. Cercate di mantenere la calma ed evitate di prendere decisioni affrettate.

CANCRO

Cari Cancro, se si è disponibili, si può sfruttare questa giornata per riavvicinarsi al partner. Cercate di non essere troppo puntigliosi… Ci potrebbero essere dei ritardi. Se una situazione proprio non va, evitate di insistere…

LEONE

Leone, cerca di non farti attrarre troppo da ciò che è inarrivabile. Venere sarà favorevole fino ad Agosto, sfrutta questa situazione. Bene il lavoro, c’è un miglioramento in vista.

VERGINE

Cari Vergine, domani sarete più positivi del solito, cercate di sfruttare questa cosa per risolvere qualche problema. In amore ci vuole cautela, ci sono parecchie tensioni all’orizzonte.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello dell’Ariete: sarà un sabato d’aprile da dedicare all’amore, ai sentimenti. Buone notizie anche sul lavoro dove arrivano delle soluzioni…

