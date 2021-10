Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 16 ottobre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 16 ottobre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, cercate di non recriminare troppo, mantenete la calma. Soprattutto in amore, rischiate altrimenti di rovinare bei rapporti con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, state recuperando il terreno perso. Dovete ritrovare la fiducia e il tempo perduto in piccole questioni passeggere.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 16 ottobre 2021), per voi si prospetta una giornata nella quale ci sarà tanta voglia di amare, soprattutto ora che la Luna è nel vostro segno. Sul fronte del lavoro, cercate di agire senza fretta. Avete bisogno di nuovi stimoli! Valutate quindi offerte in arrivo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, domani dovrete affrontare piccoli problemi e chiarimenti in vista con i nati sotto il segno dei Gemelli e dei Pesci. Per quanto riguarda il lavoro, quella di sabato sarà una giornata positiva. Qualche progetto troppo complesso non partirà nell’immediato. Tenete duro. I frutti dei propri sacrifici prima o poi si raccolgono sempre.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, domani ci saranno buone notizie per i sentimenti: tra sabato e domenica sarà possibile fare nuovi incontri, specie per chi è single da tempo. Sul fronte del lavoro, novità promettenti in arrivo. Se l’anno scorso avete avuto dei problemi è arrivato il momento di affrontarli e risolverli!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (16 ottobre 2021), siete un po’ nervosi e stanchi, cercate di essere cauti in amore e fate attenzione alle prossime 48 ore. Saranno decisive per cui serve lucidità. Per quanto riguarda il lavoro, datevi da fare con cautela. Attenzione alle spese! Ultimamente ne avete avute troppe.

PESCI

Cari Pesci, domani Venere sarà contraria, ma le coppie che hanno avuto dei problemi potranno ritrovare tranquillità. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo una proposta da parte di un amico. Meditate e non siate frettolosi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: nuovi incontri in vista per i nati sotto questo segno. Affrontate i problemi e saprete risolverli.

