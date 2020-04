Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 11 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 11 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, c’è qualche preoccupazione di troppo, siete parecchio agitati e avete tante cose a cui pensare… Cercate di evitare inutili discussioni, di darvi una calmata. Nel lavoro sì a nuovi progetti, ma con calma: ci vorrà tempo per realizzarli a pieno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, domani cercate di non chiudervi in voi stessi. In amore c’è recupero, se ci sono problemi è il momento di parlare e chiarire. In generale, cercate di essere più positivi.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quella di domani sarà una giornata di recupero generale. Siete più liberi di amare e di dimostrare le vostre emozioni. Nel lavoro potreste avere belle novità, ma servirà impegno. Tanto impegno.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Capricorno, qualcuno nelle prossime ore vi potrebbe remare contro: fate attenzione. Nel lavoro riuscirete finalmente a trovare qualche soluzione ai vari problemi che si sono presentati negli ultimi tempi.

ACQUARIO

Cari Acquario, finalmente arrivano delle soluzioni ai vostri problemi in amore. Favoriti i nuovi incontri. Notizie positive anche sul piano lavorativo. Godetene.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 11 aprile 2020 Oroscopo Branko oggi, venerdì 10 aprile 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 10 aprile 2020

PESCI

Giornata di riflessione per i Pesci: c’è un po’ di stress. Un po’ troppo… L’amore è particolare, le cose non sono facili. Nel lavoro dovete avere pazienza. Tanta pazienza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: buone notizie sul fronte dell’amore e sul lavoro, ma servirà dell’impegno per cogliere i frutti.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE