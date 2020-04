Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 11 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell'oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, sabato 11 aprile 2020? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 11 aprile 2020, per i segni dell'Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, quella di domani per voi si preannuncia come una giornata sottotono. In amore cercate di essere positivi e di programmare qualcosa di piacevole. Attenzione a possibili problemi in famiglia. Nel lavoro accettate le proposte che vi verranno fatte nelle prossime ore.

TORO

Cari Toro, domani sarete alla ricerca di conferme, di sicurezza, di una relazione stabile e duratura. Gli inizi di aprile sono stati difficili da questo punto di vista, ora bisogna recuperare. E in fretta.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, in amore potrebbe esserci qualche piccolo ritardo. Attenzione chi ha il cuore diviso tra due persone. Nel lavoro guardate con più positività al futuro.

CANCRO

Cari Cancro, domani in amore ci sarà un po’ di fortuna in più, se vi interessa qualcuno è il momento di provare, di buttarsi. Bene il lavoro per i giovani. Siete in ripresa.

LEONE

Leone, giornata di recupero in cui – probabilmente – vi farete vincere dalla pigrizia. Non avete molta voglia di discutere. Nel lavoro andateci piano, riflettete bene prima di compiere una mossa. Usate la testa.

VERGINE

Cari Vergine, ultimamente avete accumulato stress e stanchezza, dovete cercare di recuperare. In amore, con la Luna dissonante, le cose non vanno benissimo. Attenzione al lavoro, potrebbe esserci qualche complicazione nelle prossime ore.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello del Cancro: bene l’amore (buttatevi! provateci!). Buone notizie anche dal punto di vista lavorativo per i più giovani.

