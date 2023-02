Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 8 febbraio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’ oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 8 febbraio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, questo è un periodo un po’ mediocre per l’amore, c’è qualcosa che non va. Attenzione sul lavoro soprattutto se lavorate in proprio, potreste fare qualche scelta sbagliata. Valutate bene pro e contro prima di prendere decisioni delicate.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 8 febbraio 2023), siate cauti in amore perché la luna è opposta e chiede di prendere tutto con le pinze. Sul lavoro arrivano ottime idee che sarebbe meglio esporre verso la seconda metà di febbraio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, bello questo mese di febbraio per l’amore, quindi organizzate qualcosa di bello con il partner. Sul lavoro è il momento di fare delle scelte a attenzione a Giove che provoca qualche fastidio a livello legale.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, attenzione perché la luna è dissonante e porta un piccolo calo in amore. Sul lavoro ci vuole cautela e se dovete fare qualche discorso allora aspettate il 10 del mese. D’altronde manca poco e vedrete che presto tutto si aggiusterà, abbiate un altro po’ di pazienza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 8 febbraio 2023), l’amore procede bene con la protezione di Venere e della luna. Sul lavoro la situazione è discreta ma non eccellente, c’è un po’ di insoddisfazione nei rapporti con i colleghi.

PESCI

Cari Pesci, c’è un bel recupero in amore con la luna nel segno e una bella spinta per le nuove storie. Sul lavoro arrivano nuove e interessanti proposte da valutare bene, attenzione alla concorrenza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: la protezione di Venere e della luna vi permettono di ottenere grandi cose in amore, sfruttate tutto al meglio.