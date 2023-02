Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 8 febbraio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 8 febbraio 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore c’è bisogno di tenere gli occhi aperti e mantenere la calma a causa di alcuni conflitti con il partner. Ma da marzo si recupera. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione migliora e sono in arrivo novità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 8 febbraio 2023), bene per l’amore con la luna favorevole che regala belle emozioni e favorisce gli incontri. Sul lavoro potrebbe esserci qualche discussione con i colleghi ma basta parlare con chiarezza per risolvere tutto.

GEMELLI

Cari Gemelli, migliora la situazione in amore solo dopo la metà settimana con l’entrata della luna nel segno. Bisogna avere ancora un po’ di pazienza. Sul lavoro ci sono trattative aperte che andrebbero chiuse.

CANCRO

Cari Cancro, torna la tranquillità nella vostra vita amorosa dopo un periodo un po’ pesante. Sul lavoro bisogna fare attenzione e ricaricare le batterie perché sta per arrivare un periodo un po’ stancante.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 8 febbraio 2023), attenzione in amore perché in questo giorno avete la luna storta. Sul lavoro tutto procede bene e vedrete i frutti del vostro lavoro molto presto.

VERGINE

Cari Vergine, bene in amore con luna e marte favorevole ma meglio non abbassare la guardia. Sul lavoro c’è aria di cambiamento ed è proprio quello che volevate.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: in amore torna la serenità dopo un periodo piuttosto complesso e difficile.