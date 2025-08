Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 6 agosto 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 6 agosto 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, agosto ti chiede equilibrio, ma anche decisione. Non puoi accontentare tutti, soprattutto a scapito tuo. L’amore è più sereno, ma non dare nulla per scontato. Un ritorno dal passato potrebbe farti riflettere. Sul lavoro, è il momento di fare una scelta: la diplomazia è utile, ma adesso serve anche un pizzico di coraggio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 6 agosto 2025), le emozioni tornano in primo piano, a volte anche in modo esplosivo. Agosto ti vuole passionale, ma attento: non ferire chi ti è vicino solo per orgoglio. In amore tutto può accadere, anche un colpo di fulmine. Professionalmente, recuperi forza e motivazione. Qualcuno riconosce finalmente il tuo valore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, hai bisogno di leggerezza e nuove prospettive. Agosto ti offre viaggi, incontri e occasioni per sorridere di nuovo. L’amore è frizzante, specialmente per chi è single o ha chiuso da poco una relazione. Sul lavoro, meglio puntare su progetti originali. Energia buona, ma attenzione a non disperderla in troppe cose.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, ritmi lenti, ma costruttivi. Questo mese non è da fuochi d’artificio, ma ti permette di consolidare molto. In amore c’è bisogno di comunicare di più e meglio. Non escludere a priori chi è diverso da te. Sul lavoro, piccole conquiste quotidiane portano a un risultato importante entro settembre.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 6 agosto 2025), sei alla ricerca di stimoli nuovi, e il cielo di agosto potrebbe sorprenderti. Occhio però a non rompere per noia situazioni che possono ancora funzionare. In amore torna la voglia di emozioni forti. Lavorativamente sei creativo e pieno di idee: inizia a buttarle giù, anche se ti sembrano impossibili.

PESCI

Cari Pesci, agosto è il mese dei sentimenti, e tu li vivi al massimo. Il cuore è protagonista, ma cerca di mantenere un minimo di razionalità. In amore, chi ha sofferto può finalmente voltare pagina. Sul lavoro, le acque si muovono lentamente, ma un’occasione interessante potrebbe arrivare da una vecchia conoscenza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: agosto è il mese dei sentimenti, e tu li vivi al massimo. Approfittane.