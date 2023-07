Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 5 luglio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 5 luglio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, non volete essere trascinati in altre discussioni o complicazioni come quelle della prima metà dell’anno, quindi le soluzioni possono arrivare ora. L’estate sarà un ottimo momento per conoscere Acquario e Toro. È anche un buon momento per pensare a qualcosa di nuovo sul lavoro, per recuperare le attività che avete già completato o per apportare modifiche a qualcosa che sapete già fare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 5 luglio 2023), la Luna è contro di voi e oggi è una giornata non facilissima. Nulla di grave, dovete solo recuperare un po’ della pazienza che avete perso andando dietro a qualcuno che sembra desideroso di farvi arrabbiare. Venere opposta parla di relazioni amorose complicate e di verità non dette. Se lavorate in proprio, potreste considerare di riavviare la vostra attività con un nuovo progetto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le nuove amicizie sono buone e Venere e Marte portano emozioni importanti. Il vostro oroscopo è ricco di buoni propositi. Oggi vi rimettete in gioco e avete voglia di vincere le difficoltà nel tempo. È importante pianificare il futuro con attenzione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cielo meraviglioso in vista di scelte importanti da prendere. Ricordate che quando si prende una strada bisogna abbandonarne un’altra. I giovani, che possono fare o disfare più facilmente degli adulti, si rendono conto che cambiare è la cosa giusta da fare o che devono assumersi responsabilità importanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 5 luglio 2023), siete uno spirito libero e quindi dovreste essere messi in guardia dalle reazioni impulsive. Se commettete un errore con un amico, non è un caso. Potreste essere distratti per un po’ e non riuscire a dormire la notte. Rilassatevi facendo qualcosa di divertente.

PESCI

Cari Pesci, giornate di riflessione e meditazione per progetti che si approfondiranno nei prossimi mesi. Alcuni torneranno anche al lavoro o ai programmi che hanno lasciato da tempo. Saturno è il passato e Giove riporta in positivo ciò che è stato creato in altri momenti della vostra vita. Anche se sarà difficile portare a termine una particolare iniziativa a breve, è bene puntare su un nuovo progetto in nuove circostanze, come un nuovo lavoro o nuove persone intorno a voi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: ottime opportunità di recupero e nuove amicizie in vista.