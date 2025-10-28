Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 29 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 29 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, che fascino! Ma anche che confusione interiore. Il cuore dice una cosa, la testa un’altra. È il momento di scegliere con coraggio. Sul lavoro, qualcuno riconosce il vostro valore, ma serve più determinazione. In amore, occhio alle parole non dette: possono creare fraintendimenti. Parlate chiaro, e tutto si sistema.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 29 ottobre 2025), il mistero vi avvolge come sempre, ma stavolta serve trasparenza. Se c’è una questione in sospeso, affrontatela. Marte vi dà energia, ma anche un pizzico di nervosismo: scaricatelo facendo qualcosa di creativo. In amore, siete magnetici… ma anche un po’ diffidenti. Apritevi: il rischio vale la pena.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, siete tornati a sognare, e questa è la vostra forza. Il cielo vi spinge a riprendere un progetto messo da parte. In amore, se c’è stata distanza, ora può esserci riavvicinamento. Attenzione solo alle promesse facili: mantenetele! L’entusiasmo è contagioso, ma la costanza fa la differenza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vostra pazienza viene finalmente premiata. Le stelle vi regalano concretezza e risultati. Sul lavoro, arriva una conferma o una notizia che aspettavate da tempo. In amore, siete più aperti, anche se non lo date a vedere. Lasciate cadere un po’ le difese: la vulnerabilità non è debolezza, è autenticità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 29 ottobre 2025), siete un vulcano di idee, ma anche un po’ stanchi di dover spiegare tutto agli altri. Questa settimana il consiglio è: fate a modo vostro, ma con diplomazia. In amore, serve un po’ più di presenza: la libertà è importante, ma anche chi vi ama ha bisogno di sentirsi parte del vostro mondo.

PESCI

Cari Pesci, che sensibilità! Il cielo vi protegge, ma vi chiede anche di non farvi travolgere dalle emozioni. È un periodo di ispirazione, perfetto per i sogni e i progetti creativi. In amore, torna la passione, ma anche il bisogno di rassicurazioni. Fidatevi del vostro intuito: non sbaglia mai.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: la vostra pazienza viene finalmente premiata. Le stelle vi regalano concretezza e risultati.