Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 29 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 29 ottobre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, avete una voglia matta di cambiare le carte in tavola, ma attenzione: non serve buttare tutto all’aria. Il cielo vi sostiene, ma pretende un minimo di strategia. In amore, c’è chi torna dal passato o chi vi mette alla prova… e voi, si sa, non resistete alle sfide. Attenzione solo all’impulsività: contate fino a dieci prima di rispondere.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 29 ottobre 2025), siete come il vino buono: maturate con il tempo, e adesso quel tempo vi sta dando ragione. Venere vi sorride, e in amore potreste avere una sorpresa — magari non clamorosa, ma dolce e concreta, come piace a voi. Sul lavoro, c’è una svolta lenta ma solida. Non abbiate fretta: la stabilità è la vostra forza, non la rapidità.

GEMELLI

Cari Gemelli, la vostra mente è un frullatore di idee. Questa settimana però rischiate di voler fare troppe cose insieme. Fermatevi un attimo, respirate. In amore c’è confusione, ma anche curiosità: chi è single potrebbe avere più di un messaggio intrigante nella chat. Non tutto ciò che brilla è oro, ma un po’ di leggerezza non guasta.

CANCRO

Cari Cancro, finalmente un po’ di serenità. Avete passato settimane complicate, ma adesso il cielo si apre e vi restituisce fiducia. In amore tornano le emozioni sincere, quelle che vi fanno battere il cuore. Sul lavoro, non abbiate paura di chiedere: a volte basta parlare per trovare la soluzione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 29 ottobre 2025), il vostro carisma è alle stelle! Ma attenzione a non confondere la leadership con la presunzione. C’è chi vi osserva e vi ammira, ma anche chi vi mette alla prova. In amore serve un po’ più di dolcezza: non sempre comandare è la via giusta. L’universo vi dà potere, ma chiede equilibrio.

VERGINE

Cari Vergine, siete in una fase di riorganizzazione totale. Vi state liberando di ciò che non serve più, ma questo comporta fatica mentale. Non siate troppo severi con voi stessi. In amore c’è voglia di chiarezza: chi vi ama davvero resterà, gli altri… si autoelimineranno. E sul lavoro, una piccola svolta arriva, anche se non come ve l’aspettavate.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: il vostro carisma è alle stelle! Ma attenzione a non confondere la leadership con la presunzione.