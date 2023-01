Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 25 gennaio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 25 gennaio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, domani sarete più determinati del solito in amore. In questo ambito se c’è qualcosa che non va, fate attenzione e parlate chiaro. Questo potrebbe portarvi ad una rottura con il partner, ma se è necessario… Per quanto riguarda il lavoro, c’è tanta fatica da fare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 25 gennaio 2023), evitate le discussioni in famiglia. Per quanto riguarda l’amore, invece, se in coppia ci sono dei dubbi, provate a chiarirli senza preconcetti. Sul lavoro vorreste più tranquillità rispetto agli ultimi giorni…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, per voi si prospetta un fine settimana importante, dovreste sempre cercare spazi di libertà nella vostra vita, chi ne ha la possibilità deve pensare a fare qualcosa di bello per poi agire con ottimismo. Il cielo nel corso delle prossime ore favorisce le relazioni sociali.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, gli astri consigliano una fase di riflessione per questo fine settimana, il che costituisce qualcosa che non va contro la vostra indole, anzi. Concedersi un momento per farlo in solitudine, non significa chiudersi agli altri, ma solo voler fare con tranquillità e lucidità un punto della situazione.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 25 gennaio 2023), c’è voglia di conquistare e di affermarsi anche in amore. A breve Urano porterà un importante cambiamento inatteso, una trasformazione che avrà il suo culmine tra i mesi di marzo e maggio.

PESCI

Cari Pesci, fine settimana in crescendo che trova il suo picco nel corso della giornata di domenica. Se vivete due relazioni dovete fare una scelta drastica, non potete continuare ad arrovellarvi sui vostri sentimenti. Se c’è stata una chiusura, voltate pagina. Le emozioni hanno mandato in fibrillazione il vostro cuore e gestirle è stato difficile.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: c’è voglia di conquistare e di affermarsi anche in amore. A breve Urano porterà un importante cambiamento inatteso.