Oroscopo Paolo Fox della settimana 23-29 gennaio 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 23 al 29 gennaio 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 23 al 29 gennaio 2023 trovate online, diffuse da diversi siti.

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’astrologo vi aspetta una settimana da quattro stelle su cinque. Chi ha chiuso una storia ora deve andare avanti, chi invece sta vivendo un rapporto un po’ difficile non è così dispiaciuto. A voi piacciono le sfide, ma dal 20 febbraio quello che nasce ora può diventare davvero importante. Per quanto riguarda il lavoro, dovete impegnarvi, ma non dovete essere così frettolosi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. In amore non riuscite a mantenere la calma, ma dovete imparare a gestire le vostre emozioni. Attenzione alle polemiche, forse dovete risolvere un problema con l’ex. Per quanto riguarda il lavoro, i progetti ci sono, ma diventeranno importanti da maggio.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle.Dovete chiarire qualcosa in amore, soprattutto se con il partner avete vissuto un momento di crisi. Non riuscite ad essere sereni, attenzione alla giornata di martedì perché potreste innervosirvi. A febbraio cercate di lasciarvi andare, ma senza impegno. Per quanto riguarda il lavoro, le idee non vi mancano, ora avete ritrovato la vostra indipendenza.

CANCRO

Cari Cancro, quattro stelle. Venere vi ha portato un po’ di problemi nella sfera sentimentale, non sapete bene come agire: se datevi da fare o mollare la presa. Bene gli incontri, ma non tornare su situazioni del passato che vi hanno fatto stare male. Capitolo lavoro: il periodo è ottimo per i cambiamenti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (23-29 gennaio 2023), tre stelle. In amore dovete mantenere la calma, non potete buttare tutto all’aria. Venere è opposta, quindi questo è un periodo di crisi. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di organizzarvi meglio: dovete pensare alla casa, a come arredarla e avete davvero tantissimi pensieri per la testa…

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. In amore non siete alla ricerca di nulla, ma non riuscite a lasciarvi andare del tutto. Se vivete una storia un po’ ballerina, forse a fine mese chiuderete quella porta. Per quanto riguarda il lavoro, tutto va rivisto perché è arrivato il momento di riprendere in mano un contratto.

BILANCIA

Cari Bilancia, cinque stelle. In amore dovete affrontare tutto con calma e pazienza, soprattutto se vi state rapportando con una nuova persona. Venere è favorevole, quindi tutto può ricominciare. Per quanto riguarda il lavoro, le occasioni sono favorite: Marte è con voi fino al 25 marzo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle.In amore non ha senso discutere, ma se proprio dovete mettere in chiaro qualcosa meglio farlo la prossima settimana. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è bloccata: state aspettando soldi e risposte.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle.In amore se non siete molto convinti del partner, forse è arrivato il momento di parlare chiaro e la giornata di venerdì è quella ideale. I single, invece, possono lasciarvi andare alle belle emozioni: forza, il fascino non vi manca.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, tre stelle. Siete poco concentrati sull’amore, molto invece sul lavoro. Siete un po’ stanchi, non vi fidate di chi vi sta vicino, ma dovete anche capire che non potete fare tutto da soli… Le buone notizie, però, arriveranno: non mollate proprio ora!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Gli amori nati da poco sono intensi, a tratti trasgressivi e forse siete indecisi tra due storie. Questo non è il momento di fare scelte affrettate, non fatevi guidare solo dall’istinto. Per quanto riguarda il lavoro, siete un po’ agitati, ma avete fantasia da vendere.

PESCI

Cari Pesci, cinque stelle. Venere tra qualche giorno sarà nel vostro segno, quindi potete lasciarvi andare alla passione perché gli incontri sono favoriti. Le storie che nascono ora diventeranno ancora più intriganti a febbraio. Per quanto riguarda il lavoro, le idee non vi mancano, i progetti ci sono.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente