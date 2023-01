Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 25 gennaio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 25 gennaio 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nuove collaborazioni professionali in vista. In tanti si aspettano una risposta ad una proposta entro la metà dell’anno. Giove è nel segno e porta una grande voglia di rifarsi: siete a caccia di riscatti. La giornata di domani sarà un po’ stancante, bisogna fare attenzione ai rapporti con il segno del Capricorno. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di spingere tutte le cose che interessano, anche perché non mancherà chi cercherà di ostacolarvi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 25 gennaio 2023), probabilmente in questo periodo ci sarà da fare una spesa. Alcune situazioni andrebbero gestite diversamente, con più equilibrio. Alcuni dovranno trasferirsi o pensare alla casa. Avete voglia di fare cose nuove e fuggire da un passato che ormai non vi appartiene più. C’è chi vorrebbe cambiare casa, chi lavoro… Evitate di fare troppe cose, altrimenti tornerete a casa troppo stanchi.

GEMELLI

Cari Gemelli, cercate di essere più diplomatici nel lavoro, evitando di alzare polemiche inutili. Potrebbe essere necessaria una consulenza per procedere al meglio, anche da parte di un legale. Ci sono problemi da risolvere in casa, ma non è il caso di competere con il partner. In ambito finanziario ci sono dei problemi, ma non è il caso di fare mosse azzardate, anche se qualcuno vi darà una mano in questo settore.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso della giornata di mercoledì potrete ritrovare un grande slancio, in particolare se vi piace qualcuno. Nel corso del fine settimana avrete modo di capire cosa desiderate in amore. Il mese di dicembre è stato pesante e un premio che aspettavate non è arrivato. Anche gennaio non è partito bene, però a fine mese avrete la possibilità di rifarvi o comunque di essere un po’ più sereni.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 25 gennaio 2023), siete forti e solidi con grandi capacità di portare avanti e sviluppare i vostri progetti. Potreste pensare di cambiare un’attività poco fruttuosa, espandete i vostri orizzonti con la vostra creatività, è un’occasione per dare una svolta diversa alla vostra vita.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna vi darà una mano sicuramente nella giornata di domenica, sarà un fine settimana molto dedicato al sociale. Nelle prossime ore potrebbe cambiare qualcosa di importante nella vostra vita.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: potrete ritrovare un grande slancio, in particolare se vi piace qualcuno.