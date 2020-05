Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 20 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 20 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, dopo che avete eliminato delle presenze negative nella vostra vita iniziate a stare meglio. E ci state davvero. Vi sentite più stimolati sul lavoro, e volete raggiungere dei nuovi obiettivi che fino a poco tempo fa non immaginavate nemmeno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, in amore potete sentirvi liberi di vivere le vostre emozioni ora che avete superato un momento di crisi. Sul lavoro c’è molta energia, gestitela al meglio per non disperderla.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Venere è in opposizione e crea qualche turbamento anche in quelle coppie molto consolidate. Si tratta di un momento in cui vi porrete degli interrogativi: siete felici?

CAPRICORNO

Cari Capricorno, è un buon momento per i single. Chi è solo potrebbe essere risvegliato da una rinnovata voglia e capacità di amare. Sul lavoro potreste prendere delle decisioni importanti per il vostro futuro.

ACQUARIO

Cari Acquario, cercate di non alzare i toni perché domani potreste avere qualche brutta discussione. La Luna sarà favorevole più avanti, quindi meglio aspettare un momento migliore per affrontare certi discorsi.

PESCI

Cari Pesci, continuate ad avere la testa affollata di dubbi, ma se avete recentemente chiuso una relazione dovete essere convinti della vostra decisione. Bene il lavoro, con alcune proposte che potrebbero arrivare proprio domani.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: bene il lavoro, con alcune proposte che potrebbero arrivare proprio domani.

