Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 20 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, lunedì 18 maggio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 20 maggio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, è proprio un bel periodo per l’amore, con Sole, Luna e Venere dalla vostra parte a incoraggiarvi sulle cose che stanno per partire. Siete alla ricerca di una certa stabilità, quindi lavorate in questa direzione.

TORO

Cari Toro, la Luna benedice l’amore, vi fa rimanere sereni anche se si sta abbattendo una tempesta e vi fa avere ottimismo per quanto riguarda il futuro. Sul lavoro anche le cose vanno bene, siete soddisfatti.

GEMELLI

Cari Gemelli, ci sono alcuni cambiamenti importanti nella vostra vita che riguardano la sfera sentimentale. State recuperando terreno dopo esservi comportati in una maniera di cui non siete andati fieri a lungo.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (20 maggio) ci potrebbe essere qualche problema con le coppie un po’ in crisi. Una parola di troppo potrà far scoppiare un vero e proprio putiferio.

LEONE

Leone, cercate di cedere troppo alle pressioni sul lavoro e di non impermalosirvi. Dovete essere più disposti all’ascolto, alla messa in discussione. Dovete essere, a volte, un po’ meno sicuri di voi stessi, paradossalmente.

VERGINE

Cari Vergine, domani, secondo l’oroscopo, sarà una giornata in cui comprendere la direzione che volete far prendere alla vostra vita. Cercate di non mandare tutto all’aria per un periodo in cui le cose vanno peggio, al lavoro o in coppia. Riflettete bene prima di agire.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello del Toro: la Luna benedice l’amore, vi fa rimanere sereni anche se si sta abbattendo una tempesta e vi fa avere ottimismo per quanto riguarda il futuro.

