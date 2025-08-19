Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 20 agosto 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite un forte bisogno di comprensione e vicinanza emotiva, ma in certi giorni sembrerà che il mondo intorno a voi sia spesso in conflitto con i vostri desideri più profondi. Lavoro? La fatica che sentite non è solo un’impressione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 20 agosto 2025), con Venere favorevole l’amore si tinge di colori accesi: le emozioni sono forti e la passione è protagonista. Per quanto riguarda il lavoro, il cielo è dalla vostra parte e premia chi si muove con coraggio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Venere torna amica dalla prossima settimana, amplifica il desiderio di amare e di essere amati, vi farete sentire positivi e aperti alle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, dopo una fase lunga, dopo un picco massimo vissuto nel mese di luglio, le cose si muovono lentamente ma nella direzione giusta.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la settimana si apre con la necessità di non agitare troppo le acque. Questo è un periodo in cui le relazioni di lunga data entrano in una fase di revisione. Per quanto riguarda il lavoro, non tutto ripartirà subito di slancio. Ora è il momento di non mollare e di continuare ad essere flessibili.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 20 agosto 2025), i sentimenti sono spinti da Marte, attenzione se state vivendo una storia agitata da tempo. Per quanto riguarda il lavoro, il cielo è attivo: Marte continua a regalarvi intuizioni brillanti e una marcia in più rispetto agli altri.

PESCI

Cari Pesci, Venere continua ad essere amica. Il cielo mette di fronte a una fase di cambiamento: potreste sentire il bisogno di realizzare finalmente i vostri desideri più profondi, ascoltate il vostro cuore senza lasciarvi frenare dalle incertezze. Per quanto riguarda il lavoro, fine mese fondamentale, opportuno riorganizzare le idee e fissare con chiarezza gli obiettivi che volete raggiungere.

