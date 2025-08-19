Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 20 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 20 agosto 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, risveglio di tensioni che probabilmente covavano da tempo, anche se forse non ve ne siete resi conto del tutto. Venere tornerà favorevole dal 25. Per quanto riguarda il lavoro, il cielo è davvero dalla vostra parte. Questa fase è ideale per chi lavora sodo e punta a raggiungere risultati concreti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 20 agosto 2025), in amore ecco una fase ricca di possibilità, bene se siete alla ricerca di nuove emozioni o se avete voglia di rimettervi in gioco dopo un periodo un po’ sottotono. Se vivete già una relazione consolidata è importante ricordare che gli ultimi mesi non sono stati facili.

GEMELLI

Cari Gemelli, state attraversando una fase in cui tutto sembra andare un po’ a rilento. Le tensioni che si sono accumulate nel passato, possono ancora farsi sentire e creare qualche incomprensione con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle danno una spinta positiva.

CANCRO

Cari Cancro, avete la possibilità di lasciarvi alle spalle dubbi e incertezze che hanno pesato sulle relazioni negli ultimi mesi. È importante non rivangare continuamente ciò che vi ha ferito, ma guardate avanti con fiducia. Per quanto riguarda il lavoro, Giove e Venere nel segno portano notizie positive.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 20 agosto 2025), Venere dal 25 entrerà nel segno, potreste già da ora vivere momenti particolarmente intensi e appaganti con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle sono favorevoli, bene per i contatti, chi lavora a provvigione avrà successo.

VERGINE

Cari Vergine, questa parte di agosto vi vede più disponibili a lasciarvi andare rispetto al passato. Le remore che spesso frenano sembrano attenuarsi e dalla seconda settimana, con il favore di Venere, torna la voglia di vivere l’amore in modo pieno e autentico. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle promettono interessanti novità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: questa parte di agosto vi vede più disponibili a lasciarvi andare rispetto al passato.