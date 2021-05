Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 19 maggio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 19 maggio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questo periodo le stelle vi assistono, per cui se con la testa siete ancora legati al passato, magari a qualche ex che non riuscite a togliervi di mente, sarebbe il caso che voi facciate un passo avanti e vi godiate il momento. Buone occasioni anche sul lavoro: siete però un po’ stressati, cercate un po’ di relax e serenità, ve lo meritate.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (19 maggio), il consiglio è quello di usare la massima prudenza, perché la Luna è ancora dissonante. Approfittatene per verificare la tenuta di un rapporto, soprattutto se avete avuto tanti litigi e discussioni di recente. Sul lavoro le polemiche non mancano. Cercare però di non esagerare, anche se pensate di avere ragione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna porta con sé belle novità, soprattutto per chi è in cerca di una svolta. Potete approfittarne per realizzare i vostri progetti o togliervi qualche sassolino dalla scarpa. Sul lavoro è un periodo di recupero, qualcuno si sta rimettendo in moto. Insomma, datevi da fare. Ormai è tempo di ripartire, altrimenti resterete indietro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, ci sono problemi familiari che vi portate dietro da tanto tempo e che finalmente potete risolvere. Sul lavoro non amate molto le polemiche, per cui se vi rendete conto che non è aria e che non c’è modo di trovare un accordo, preferite lasciar perdere. Non sempre fuggire però è la risposta migliore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, continua un periodo di agitazione e stanchezza che vi portate dietro da ormai parecchio tempo. Sul lavoro c’è tanta preoccupazione, in particolare legata al denaro. Forse avete speso più del previsto? Cercate allora di risparmiare. Altrimenti cercate un altro impiego per racimolare più soldi.

PESCI

Cari Pesci, giornata da prendere con le pinze e durante la quale usare la massima cautela, perché ci sono tanti problemi e situazioni complicate da affrontare. Sul lavoro non strafate, siete arrabbiati ma dovete cercare di fare buon viso a cattivo gioco. Qualcuno forse non ha mantenuto una promessa fatta e questo vi fa innervosire.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: potete finalmente risolvere problemi di lunga data.

