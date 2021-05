Oroscopo Paolo Fox della settimana 17-23 maggio 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 17 al 23 maggio 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 17 al 23 maggio 2021 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, per voi prevista una settimana da quattro stelle. Amore, è un cielo astrologico pieno di forza, grazie a Mercurio e Venere ancora favorevoli. È importante concentrarsi solo sulle persone giuste e di non lasciarsi andare ai rapporti occasionali. Se dovete fare delle scelte importanti che riguardano la vita di coppia, sarà meglio muoversi ora. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento favorevole per fare scelte in vista del futuro. Anche se alcuni progetti partiti negli ultimi mesi non sono soddisfacenti, presto arriverà qualcosa di nuovo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, previste cinque stelle. Per quanto riguarda l’amore sono tutte giornate promettenti, non sottovalutate gli incontri. I timori sono difficili da rimuovere, soprattutto se in passato c’è stata una crisi. Lavoro? Dovete fare attenzione alle competizioni che possono nascere con il partner per motivi di lavoro. Siete pieni di idee, ma questa non è la settimana adatta per fare passi azzardati, i soldi non sono ancora abbastanza.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, previste cinque stelle. In amore, non trascurate gli incontri, in questi giorni possono diventare passionali. Con questa Venere non è il caso di sfuggire a un’attrazione, che può essere anche fisica. Capitolo lavoro: la creatività è al massimo. Queste stelle aiutano coloro che sfornano buone idee e che vogliono metterle in pratica. Solo tra giovedì 20 e venerdì 21 maggio ci sarà qualche piccolo ostacolo.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, settimana da cinque stelle. Le stelle favoriscono gli incontri. Un’amicizia può trasformarsi in qualcosa di più. Guardando il cielo di giugno, molte delusioni saranno superate. Chi è indeciso se comprare o no una proprietà riceverà presto risposte. Per quanto riguarda il lavoro, grazie al transito positivo di Giove questa è la settimana adatta per parlare di un contratto o di un accordo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, previste quattro stelle. In amore, la parte centrale della settimana è più proficua. Gli ultimi giorni di aprile sembrava che un legame fosse finito, invece, adesso potreste cambiare idea su quella persona. I legami con Gemelli e Sagittario sono in evoluzione, anche se ci sono molti problemi da risolvere. Lavoro? Non vi manca la voglia di rimettervi in gioco; martedì 18 e mercoledì 19 maggio potreste ricevere una piacevole notizia.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’astrologo previste tre stelle. In amore, chi vive una storia conflittuale già da diversi anni cerca solo più rispetto. Se la vostra è una coppia forte, cercate di non metterla alla prova con inutili dispute. Evitate i musi lunghi e non siate troppo assillanti. Per quanto riguarda il lavoro, in questa settimana avete voglia di mandare tutto all’aria.

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo settimanale, previste cinque stelle. Venere vi protegge e l’unico sforzo che dovete fare è cercare una persona che ricambia i vostri sentimenti. Qualcuno ha perso la testa per una persona non disponibile. Le stelle favoriscono i progetti, anche se sarà necessario un cambio di rotta. Settimana importante anche per coloro che vivono una relazione ufficiosa. In campo professionale, le buone idee non mancano.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (17-23 maggio 2021), previste quattro stelle. In amore, qualcuno ha fatto una profonda pulizia nella propria vita sentimentale. Non bisogna sottovalutare nulla, anche se al momento i più felici del segno sono quelli che danno più spazio ai rapporti poco coinvolgenti. Per quanto riguarda il lavoro, i problemi nati a fine aprile sono vaporizzati e si inizia a vedere un risveglio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, tre stelle. Settimana discreta. In amore, si parte con qualche tormento di troppo. Sole e Venere in opposizione rendono tutto più insopportabile. In campo professionale, non sembrate molto sereni e questo significa che non ci sono le certezze che vorreste. Avete voglia di far saltare una trattativa in corso. Non abbiate fretta.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Arrivano buone novità in amore. Le storie che sono nate alla fine di aprile possono diventare importanti. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle vi aiutano a fare buone scelte, in vista della fine del 2021.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, previste quattro stelle. La terza settimana di maggio partirà bene, nel cielo avete molte stelle favorevoli. Se vi interessa una persona, oppure volete vivere una notte ricca di passione, da metà settimana le stelle sono con voi. Capitolo lavoro: spetta a voi decidere che cosa fare. Se siete affaticati e desiderate fare un lavoro con ritmi meno intensi, potreste porre dei limiti.

PESCI

Cari Pesci, quattro stelle. Si risvegliano le emozioni del cuore. I cambiamenti avvenuti di recente hanno portato trambusto, questo è l’unico problema da superare. Se non vi sentite fiduciosi nel vivere una relazione dopo una crisi, tutto andrà al rallentatore, meglio non rinvangare il passato. Per quanto riguarda il lavoro, secondo l’oroscopo settimanale, è meglio osservare piuttosto che agire. Giove entra nel vostro segno zodiacale e qualcosa si sblocca, anche se ci sono rallentamenti che vi fanno innervosire.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente