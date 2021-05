Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 19 maggio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 19 maggio 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore i problemi non mancano, ma li risolverete il prima possibile. Certo, fare miracoli non è facile, ma con un po’ di impegno e buona volontà tante cose si aggiusteranno. Sul lavoro avete tante energie positive. Sfruttatele a pieno per ottenere qualcosa di speciale. Potete raccogliere i frutti del vostro impegno.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (19 maggio 2021), la Luna è ancora contraria e questo non è mai un bene. Ma avete tanta determinazione, per cui potreste presto ottenere risposte importanti, specie in amore, magari se venite da qualche litigio con il partner. Sul lavoro possono esserci dissidi e incomprensioni con colleghi e superiori.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna tornerà in aspetto negativo, per cui se possibile chiarite tutto prima. Rischiate altrimenti di dire qualche parola di troppo e finire poi per pentirvene. Sul lavoro potete ottenere risposte importanti: magari un colloquio andrà meglio del previsto. Dimostrate di che pasta siete fatti. Sono giorni promettenti.

CANCRO

Cari Cancro, domani dovrete fare attenzione soprattutto nei rapporti con Leone o Scorpione. Il 2021 sarà per il vostro segno un anno di grandi chiarimenti sul lavoro. Arriverà comunque presto qualche risposta positiva. Sta a voi dare il massimo in ogni aspetto ed essere onesti con chi vi circonda. Belle novità per i single.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, chi è innamorato dovrà fare di tutto per organizzare qualcosa di speciale con il partner, d’altronde avete una Luna passionale che vi assiste per cui sarebbe un peccato non approfittarne. Sul lavoro è un periodo di riflessione perché molte cose non sono andate secondo il previsto.

VERGINE

Cari Vergine, in amore e in generale nelle relazioni di ogni tipo è un periodo complesso. Anche le coppie più solide rischiano di traballare. Cercate di mantenere la calma ed evitare litigi inutili. Sul lavoro non vi trovate più bene o se avete cambiato da poco non è quello che vi aspettavate, per cui state maturando l’idea di cercare qualcos’altro e andarvene.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: avete un’ottima Luna che vi protegge in amore.

