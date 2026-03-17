Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 18 marzo 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 18 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, vi accorgete di quanto sia importante mantenere equilibrio tra ciò che date agli altri e ciò che ricevete. Alcune situazioni vi spingono a riflettere su questo tema. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe essere il momento di esprimere con chiarezza le vostre idee.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 18 marzo 2026), la vostra intuizione è particolarmente acuta. Potreste percepire qualcosa prima ancora che venga detto apertamente. Per quanto riguarda il lavoro, questa sensibilità vi aiuta a muovervi con prudenza ma anche con decisione.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di libertà e di novità si fa sentire. Avete bisogno di cambiare ritmo o di esplorare nuove possibilità. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe nascere un’idea interessante durante una conversazione informale.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata di domani – 18 marzo – vi invita a concentrarvi sugli obiettivi concreti. Avete una grande capacità di costruire passo dopo passo e oggi potreste vedere i primi risultati di un impegno recente. Capitolo lavoro: una responsabilità in più potrebbe rivelarsi positiva.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 18 marzo 2026), la vostra mente è particolarmente creativa. Potreste trovare soluzioni originali a problemi che sembravano bloccati. Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno potrebbe apprezzare il vostro modo diverso di vedere le cose.

PESCI

Cari Pesci, la giornata favorisce intuizioni e riflessioni profonde. Potreste capire qualcosa di importante riguardo a una situazione personale o a un rapporto. Capitolo lavoro: la vostra sensibilità può diventare un punto di forza. In amore invece il clima è più romantico e invita a condividere emozioni sincere. La giornata porta movimento e contatti interessanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: la giornata favorisce intuizioni e riflessioni profonde.