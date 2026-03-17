Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 18 marzo 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 18 marzo 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, dosate bene l’energia. In queste ore avete tanta voglia di muovervi e di ottenere risultati concreti, ma non tutto dipende solo dalla velocità. Per quanto riguarda il lavoro, potreste accorgervi che una situazione richiede più strategia che forza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 18 marzo 2026), vi muovete con maggiore sicurezza. Alcuni dubbi che vi hanno accompagnato nei giorni scorsi iniziano a dissolversi e questo vi permette di guardare avanti con più serenità. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero arrivare conferme su una scelta fatta recentemente.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di domani porta movimento e contatti interessanti. Avete la sensazione che qualcosa stia cambiando nel vostro ambiente, forse grazie a nuove conoscenze o a conversazioni stimolanti. Per quanto riguarda il lavoro, una proposta potrebbe incuriosirvi molto.

CANCRO

Cari Cancro, potreste sentire il bisogno di ritagliarvi un momento di tranquillità. Dopo giorni un po’ intensi, il vostro segno ha bisogno di recuperare energia emotiva. Capitolo lavoro: cercate di non farvi coinvolgere troppo dalle tensioni degli altri.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 18 marzo 2026), buona energia. Quando sentite di avere il controllo della situazione riuscite a dare il meglio di voi. Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno potrebbe notare il vostro impegno o chiedervi un parere importante.

VERGINE

Cari Vergine, potreste avere l’occasione di sistemare qualcosa che vi ha creato disagio negli ultimi giorni. La vostra capacità di analizzare le situazioni con lucidità vi aiuta a trovare soluzioni efficaci. Capitolo lavoro: è una giornata utile per organizzare meglio progetti e impegni.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: potreste avere l’occasione di sistemare qualcosa che vi ha creato disagio negli ultimi giorni.