Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 17 novembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 17 novembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore avete vissuto un’autentica tempesta emotiva, ma adesso il peggio sembra essere passato. C’è ancora un po’ di agitazione sia dentro che fuori di voi. La carica di energia sul lavoro è buona. Sfruttatela per realizzare i vostri progetti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (17 novembre 2021), Luna in opposizione per quanto riguarda l’amore. Tutto verrà messo in discussione, ma potrete presto togliervi grosse soddisfazioni. Sul lavoro la situazione non è favorevole, ma presto i problemi saranno superati.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore dovete stare in allerta. Ciò che non funziona nel rapporto va affrontato entro venerdì. Cautela sul lavoro, Giove è favorevole, valutate se cambiare impiego ma attenti a non fare passi falsi, a causa della fretta.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore momento giusto per avanzare importanti proposte. Sul lavoro, grazie agli astri favorevoli, possono partire progetti importanti. Rimboccatevi le maniche e reagite di fronte agli ostacoli e le avversità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 17 novembre 2021), dovrete affrontare questa Luna che è contraria in amore e porterà a non pochi disagi. Sul lavoro fate attenzione a non sbagliare e a non andare di corsa: potreste fare degli errori che pagherete cari.

PESCI

Cari Pesci, la Luna in sestile porta grosse novità in amore. Possibili incontri importanti sul lavoro. Ragionate con calma se dovete fare un passo importante. La fretta non è mai una buona consigliera.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: ottime novità sia in amore che sul lavoro.