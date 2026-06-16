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Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 17 giugno 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 17 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 17 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il bisogno di armonia è particolarmente forte. Potreste sentire il desiderio di mettere ordine in alcuni rapporti o di chiarire una situazione rimasta in sospeso. Nel lavoro la diplomazia sarà la vostra arma migliore. In amore il cielo favorisce incontri e riconciliazioni. Una parola detta con il cuore può cambiare completamente il tono di una relazione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 17 giugno 2026), siete tra i segni più forti della giornata. L’intuito vi guida nelle scelte e vi permette di capire immediatamente quali persone meritano fiducia. Nel lavoro potreste fare una scoperta importante oppure intuire una soluzione che altri non vedono. In amore cercate profondità e sincerità. Le stelle favoriscono le emozioni intense e i rapporti destinati a lasciare il segno.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di guardare avanti è sempre forte, ma oggi sentite anche il bisogno di costruire qualcosa di più concreto. Nel lavoro le stelle favoriscono i nuovi progetti e le iniziative coraggiose. In amore siete spontanei e affascinanti, ma dovreste imparare a dare maggiore continuità alle vostre emozioni. Una giornata interessante per chi ha voglia di mettersi in gioco.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, il cielo vi regala stabilità e una piacevole sensazione di controllo. Nel lavoro i risultati iniziano a essere visibili e questo aumenta la fiducia nei vostri mezzi. Potrebbero arrivare conferme o riconoscimenti. In amore, però, le stelle vi invitano a essere più spontanei. Non abbiate paura di mostrare il vostro lato più tenero.

oroscopo paolo fox domani
AGF
ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 17 giugno 2026), avete bisogno di novità e di stimoli diversi dal solito. Le idee non mancano e una di esse potrebbe rivelarsi particolarmente fortunata. Nel lavoro siete creativi e pronti a rompere gli schemi. In amore cercate rapporti sinceri e capaci di rispettare la vostra indipendenza. Le nuove conoscenze sono favorite.

PESCI

Cari Pesci, la giornata vi regala emozioni profonde e una maggiore consapevolezza di ciò che desiderate. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe rivelarsi decisiva e permettervi di anticipare gli eventi. In amore il cielo è molto favorevole: i sentimenti trovano spazio, le coppie rafforzano il legame e i single potrebbero vivere un incontro speciale. È il momento di credere di più nella vostra sensibilità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: la giornata vi regala emozioni profonde e una maggiore consapevolezza di ciò che desiderate.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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