Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 15 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 15 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, è tempo di scelte. Vi siete adattati troppo a situazioni che non vi convincevano, ma ora arriva il momento di dire “basta”. In amore serve sincerità, anche se può far paura. Sul lavoro, un progetto inizia a dare frutti. Il cielo vi sostiene, ma vuole vedere più decisione da parte vostra.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 15 ottobre 2025), la vostra profondità vi rende affascinanti ma anche vulnerabili. Le stelle vi dicono: attenzione ai colpi di testa. In amore tutto può succedere: o passione travolgente o silenzi che pesano. Nel lavoro, invece, arriva una conferma che aspettavate. Non fatevi però prendere dall’ansia del controllo.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, siete pronti a ripartire con un progetto che vi appassiona. Le stelle parlano di nuovi inizi, di viaggi e di libertà. In amore torna il sorriso, ma occhio a chi promette troppo e mantiene poco. È una settimana per guardare avanti con fiducia, ma con i piedi ben piantati a terra.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete forti e determinati, ma ora serve anche un po’ di leggerezza. Il lavoro vi assorbe, ma non dimenticate chi vi vuole bene. In amore, le stelle vi chiedono più disponibilità emotiva: meno controllo, più cuore. Il weekend sarà ideale per una pausa rigenerante.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 15 ottobre 2025), il cielo è dinamico e pieno di movimento. Nuove idee, nuove persone, nuovi scenari. Vi sentite stimolati, ma anche un po’ stanchi di routine. In amore c’è confusione, ma anche voglia di sperimentare. Sul lavoro, un cambiamento potrebbe rivelarsi più positivo del previsto. Fidatevi dell’istinto.

PESCI

Cari Pesci, siete immersi nelle emozioni come sempre, ma questa volta con più consapevolezza. Le stelle vi invitano a trasformare la sensibilità in creatività. L’amore vi guarda con dolcezza, e chi è in coppia ritrova armonia. Per i single, una conoscenza speciale può nascere da un dettaglio. Settimana ispirata e poetica.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: siete immersi nelle emozioni come sempre, ma questa volta con più consapevolezza.