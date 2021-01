Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 13 gennaio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 13 gennaio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di domani – 13 gennaio 2021 – sarà una giornata nella quale fare chiarezza in amore. Se la vostra relazione sembra ormai giunta al capolinea, inutile portarla avanti a ogni costo. Meglio voltare pagina. Nel lavoro mancano un po’ di certezze per il futuro, d’altronde questo è un periodo complesso per tutti. Le cose vanno meglio per chi ha un impiego part-time.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 13 gennaio 2021), per voi sarà una giornata positiva in amore, soprattutto se dovete fare chiarezza su qualcosa che non funziona come vorreste. Le stelle sono dalla vostra parte, approfittatene se ci sono questioni in sospeso da risolvere. Sul lavoro portate avanti i vostri progetti: possibili collaborazioni in arrivo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, i prossimi giorni saranno decisivi per il vostro futuro. Possibili infatti nuovi incontri in vista. Questo vale in particolare per i single, che potranno trovare l’anima gemella. Visto il favore delle stelle, approfittatene per concretizzare qualcosa anche sul lavoro. Progettate al meglio il vostro futuro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (13 gennaio 2021), Venere e Marte dalla vostra parte non è cosa da poco o di tutti i giorni. Sarete certi delle vostre idee e positivi in amore. Se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti senza timore di dichiararvi. Anche la sessualità e la passione saranno al top. Finalmente arriveranno risposte tanto attese.

ACQUARIO

Cari Acquario, sarà una giornata nella quale potrete finalmente dire ciò che pensate. Varie situazioni potrebbero essere cambiate in questi giorni. È il caso che voi lo diciate a chi di dovere. Sul lavoro finalmente si possono risolvere questioni e problemi di lungo corso che vi hanno tolto il sonno per settimane.

PESCI

Cari Pesci, quella di domani secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata adatta per i sentimenti, e lo sarà ancora di più il weekend in arrivo. Ottime occasioni dunque per i single che potranno trovare l’anima gemella. Le coppie storiche possono approfittare per stare insieme e vivere momenti di grande passione. Sul lavoro, dopo momenti difficili, sta arrivando una svolta positiva, tenetevi pronti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 GENNAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: siete un dei segni top del 2021 e si vede.

