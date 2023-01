Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 11 gennaio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 11 gennaio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la vostra giornata sarà caratterizzata dal nervosismo. Non fatevi trascinare da questo vostro stato d’animo. Cercate di parlare con chiarezza di quello che state vivendo. Solo così potete trovare una soluzione. Lavoro? Non è un periodo entusiasmante sotto il profilo professionale…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 11 gennaio 2023), nel corso delle prossime ore potrete contare sull’aiuto delle stelle per risolvere questioni sentimentali che vi state trascinando da tempo. Per il lavoro, invece, pensate che tutto quello che state facendo oggi è un investimento per il vostro futuro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, cercate di non raccogliere le provocazioni, potreste pregiudicarvi qualcosa di importante sotto il profilo sentimentale. State per ricevere proposte di lavoro che vi daranno l’opportunità di crescere sotto il profilo professionale. Ma servirà ancora un po’ di pazienza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non è il caso che affrontiate troppo di petto una questione sentimentale. Non è il momento giusto per risolvere problemi di coppia. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso delle prossime ore non ci saranno grandi novità. Questo inizio anno è per voi piuttosto piatto, ma le cose cambieranno presto…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 11 gennaio 2023), è un momento positivo per l’amore, non perdete le occasioni che vi si prospetteranno. Dovrete fare, invece, delle scelte importanti sotto il profilo professionale. Sono in arrivo cambiamenti che vi faranno crescere.

PESCI

Cari Pesci, cercate di mantenere la calma, non serve a nulla agitarsi. Anche perché è l’unico modo che avete per raggiungere i vostri obiettivi sentimentali. Non state uscendo da un periodo lavorativo favorevole, ma anche questo vi aiuterà per il futuro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: è un momento positivo per l’amore, non perdete le occasioni che vi si prospetteranno.