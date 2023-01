Oroscopo Paolo Fox della settimana 9-15 gennaio 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 9 al 15 gennaio 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 9 al 15 gennaio 2023 trovate online, diffuse da diversi siti.

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’astrologo si prevede una settimana da quattro stelle per voi. Le stelle in amore sono dalla vostra parte, Venere non è più contraria e potete tirare un sospiro di sollievo: cercate di lasciarvi andare, di vivere una passione, mettendo da parte l’orgoglio. Il 2023, quindi, parte alla grande. Per quanto riguarda il lavoro, non ci sono vere e proprie svolte, ma tutto sta ricominciando: a breve i risultati.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. In amore c’è ancora un po’ di confusione, non riuscite a capire bene come muovervi. E avete davvero tanti dubbi, soprattutto ora che Venere è dissonante. Prima di lasciarvi andare, meglio riflettere bene e capire chi avete di fronte. Per quanto riguarda il lavoro, presto arriveranno delle novità e nei prossimi giorni dovrete ‘proteggere’ la vostra sfera economica.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. In amore, con Marte, c’è ancora un po’ di agitazione, quindi meglio tenere a bada le polemiche. Le stelle sono con voi, Venere è tornata favorevole, quindi presto potrete lasciarvi andare. Per quanto riguarda il lavoro, le buone idee non vi mancano e forse qualcuno vi chiamerà per farvi una proposta.

CANCRO

Cari Cancro, quattro stelle. Venere non è in opposizione, quindi potete lasciarvi andare all’amore con i nuovi incontri che sono favoriti. Cercate, però, di non legarvi a persone lontane, distratte o già impegnate. Per quanto riguarda il lavoro, gli ultimi mesi del 2022 sono stati un po’ pesanti, ora dovrete rimboccarvi le maniche e ricominciare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (9-15 gennaio 2023), tre stelle. Venere è in opposizione, quindi in amore siete ancora un po’ critici e demoralizzati. Avete veramente tanti impegni sul lavoro e, forse, poco tempo da dedicare ai sentimenti: sbagli, qualcuno merita le vostre attenzioni. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non fare grandi scelte.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Il 2023 inizia alla grande dal punto di vista sentimentale. Vi toccherà fare scelte nuove e avvicinarvi a persone speciali, con una grande mente. Per quanto riguarda il lavoro, le idee non vi mancano e la settimana è ottima anche per gli studenti, quelli che stanno preparando degli esami.

BILANCIA

Cari Bilancia, tre stelle. Avete dovuto fare i conti con un tradimento, quindi ora sarete un po’ diffidenti. Cercate di riavvicinarvi all’amore, senza pretendere l’impossibile dal partner. Per quanto riguarda il lavoro, per il momento non ci sono grandi cambiamenti, ma voi avete voglia di scrivere nuove pagine.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Siete un po’ gelosi, ma mercoledì potrete tirare un sospiro di sollievo e vivere l’amore con tranquillità. Senza pretendere tutto e subito. Venere cercherà di esaminare bene ogni tipo di rapporto. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione alla giornata di lunedì, che sarà un po’ turbolenta.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle.Avete voglia di lasciarvi andare all’amore, ma volete vivere un rapporto libero. Siete indipendenti, volete la vostra libertà e ora dovete anche fare delle scelte importanti. Per quanto riguarda il lavoro, la fase di recupero sta iniziando e un progetto importante vi aspetta.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quattro stelle. L’amore sta vivendo una fase di rilancio, gli incontri sono favoriti e le stelle sono dalla vostra parte: dovete solo lasciarvi andare ai sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, la settimana promette bene: le idee ci sono, Mercurio è in transito con il Sole e i successi sono dietro l’angolo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. In amore le novità non mancano, Venere è dalla vostra parte e le stelle vi aiutano. Dovete lasciarvi andare alla passione e mettere da parte il vostro essere irrequieto. Se c’è qualcuno che vi piace dovete farvi avanti, senza paura.

PESCI

Cari Pesci, cinque stelle. In amore potete tirare un sospiro di sollievo perché più ci avviciniamo alla fine del mese e meglio sarà. Venerdì e sabato la Luna sarà dalla vostra parte, le conoscenze sono favorite e dovete andare avanti per la vostra strada. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento di fare nuovi progetti!

