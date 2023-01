Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 11 gennaio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 11 gennaio 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, siete in cerca di novità nella vostra storia d’amore o, forse, anche di qualcosa di trasgressivo. Per quanto riguarda il lavoro, tutto procede a gonfie vele, potreste aver già ricevuto proposte importanti. Siete invece in attesa? Questo potrebbe essere il periodo giusto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 11 gennaio 2023), non siete in gran forma e questo si ripercuote anche sulla vostra vita sentimentale. State vivendo un periodo di profonde incertezze. Questo stato di insoddisfazione si ripercuote anche sotto il profilo lavorativo. Cercate di non fare le cose di fretta.

GEMELLI

Cari Gemelli, da qualche tempo state attraversando un periodo di confusione, avete il forte desiderio di rimettere ordine nella vostra vita sentimentale. Sotto il profilo professionale, invece, sono nell’aria buone opportunità. Potreste chiudere un buon accordo.

CANCRO

Cari Cancro, è arrivato il momento di darvi una mossa. Chi di voi è solo, lo è da troppo tempo e deve iniziare a frequentare gente. Solo così potrete avere la possibilità di conoscere la vostra anima gemella. Evitate di alimentare attriti in ambito lavorativo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 11 gennaio 2023), quello che state vivendo di certo non è un momento di lucidità, soprattutto in amore. Non prendete decisioni in questo momento di confusione, aspettate che arrivino tempi più favorevoli. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero esserci buone opportunità a breve.

VERGINE

Cari Vergine, se avete dei sospesi nella vostra storia d’amore, questo è il giorno giusto per parlare e cercare una soluzione. Non temporeggiate ancora… Dovrete impegnarvi un po’ di più se volete superare questa fase di stasi lavorativa, tutto dipende da voi, avete le carte in regola per riuscire.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: siete alla ricerca di novità nel campo sentimentale. Lavoro? Tutto procede a gonfie vele.