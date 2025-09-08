Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 9 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 9 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore di questo 9 settembre 2025 sarà molto importante comunicare con chiarezza. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso delle prossime ore vi verranno proposte nuove collaborazioni che richiederanno tempi brevi per avere risposta.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 9 settembre 2025), le vostre emozioni saranno intense, ma sarà fondamentale mantenere la calma. Capitolo lavoro: dovrete evitare conflitti superflui e pensare solo a ciò che dovete fare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avrete un buon carico di energia che vi renderà più risoluti e desiderosi di uscire un po’ dalla routine. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso delle prossime ore riuscirete a cambiare qualcosa grazie a un’idea innovativa e a una proposta interessante che avete subito accolto seguendo il vostro istinto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, vi attende una giornata di quasi metà settembre un po’ nervosa, sarete di malumore ed è meglio che non si dica qualcosa che non vi piace… Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe esserci un disguido con un collega o un cliente e questo porterà a un’inevitabile discussione.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 9 settembre 2025), si respira un po’ di tensione in queste ore di quasi metà mese. La verità è che sul lavoro le cose non procedono come dovrebbero e voi non riuscite a trovare la soluzione giusta. Il partner dovrà avere molta pazienza, se così non fosse, uno scontro sarebbe inevitabile.

PESCI

Cari Pesci, nel corso di questa giornata di settembre sarete particolarmente intuitivi. Seguite questo pregio anche in ambito lavorativo, e prendete decisioni non frettolose ma nemmeno troppo ragionate.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: avrete un buon carico di energia che vi renderà più risoluti e desiderosi di uscire un po’ dalla routine.