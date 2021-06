Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 8 giugno 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 8 giugno 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nei prossimi giorni arriverà un chiarimento a lungo atteso. Chi vive un amore clandestino, magari con una persona già impegnata, avrà più di qualche problema. D’altronde avete anche Venere dissonante, per cui il guru degli astrologi vi consiglia di fare attenzione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, la giornata inizierà sottotono, per cui conviene fare attenzione ed essere cauti. In amore inizia una fase di recupero, soprattutto dal pomeriggio. Sul lavoro ci saranno varie circostanze alle quali dovrete abituarvi e adattarvi. Le cose pian piano miglioreranno, anche se resta un periodo particolare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questa è una giornata adatta per chi ha questioni in sospeso da chiarire. Cercate di farlo al più presto, senza tenervi tutto dentro. In amore vedrete che le cose andranno meglio del previsto e ritroverete serenità nei rapporti con il partner. Sul lavoro Giove è contrario e questa non è mai una bella notizia. Forse fate i conti con promesse non mantenute.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore dovete essere prudenti. Forse non siete più sicuri che il partner sia davvero quello giusto? Se avete dei dubbi meglio pensarci bene ed eventualmente parlarsi a quattr’occhi, tenersi tutto dentro non serve a niente. Sul lavoro siete alle prese con nuovi progetti, ma dei quali non siete del tutto convinti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, chi vive una relazione di lunga data potrebbe avere dei dubbi sul valore di questa storia. Ne vale davvero la pena portarla avanti o ormai è giunta al capolinea? Sul lavoro non accontentatevi, e cercate di capire cosa vi va davvero bene e cosa invece non vi soddisfa.

PESCI

Cari Pesci, mattinata ottima per le relazioni. Se siete single e c’è una persona che vi piace, fatevi avanti senza timore. Nel corso della serata potrebbero nascere delle discussioni non da poco. Sul lavoro Saturno è favorevole e questo vi porterà indubbiamente dei vantaggi: potreste ricevere una risposta tanto attesa.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: potete finalmente chiarire questioni in sospeso.

