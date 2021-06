Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 8 giugno 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 8 giugno 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la stanchezza inizia a farsi sentire sotto tanti punti di vista e potrebbe riversarsi anche in amore. C’è più di qualche distanza con il partner e la tensione è nell’aria. Sul lavoro tutto sommato le cose migliorano, anzi si può dire che si prevedono giornate favorevoli. Potete superare questioni legali di lungo corso.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, sarà una giornata positiva, grazie alla Luna nel segno. Potete quindi finalmente risolvere questioni di lungo corso e litigi con il partner. Sul lavoro amate fare e a volte rischiate di strafare. In questi giorni però vi sembra tutto più difficile, anche le cose più banali.

GEMELLI

Cari Gemelli, in questa giornata dovete puntare tutto sui sentimenti. Si prevedono infatti momenti di rinascita sia in amore che sul piano lavorativo. Se avete avuto discussioni con il partner, cercate di approfittare per chiarirvi. Sul lavoro, se siete disoccupati, non disdegnate anche impieghi part-time, purché giustamente retribuiti.

CANCRO

Cari Cancro, si apre per voi una settimana molto positiva perché d’altronde la Luna è nel segno, e questo è sempre un segnale positivo. L’amore è diventato più facile da gestire rispetto al passato, potete avviare nuove collaborazioni che porteranno presto i loro frutti. Non è detto che i ricavi aumenteranno, ma sarete sicuramente più soddisfatti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, in amore c’è stato qualche problema, ma adesso è arrivato il momento di chiarirvi. Inutile tenersi tutto dentro. Sul lavoro siete troppo nervosi, e questo rischia di farvi mettere in cattiva luce con colleghi e superiori. Forse state facendo troppe cose contemporaneamente.

VERGINE

Cari Vergine, è il momento di organizzare qualcosa di diverso in amore, non fatevi trascinare dalla solita routine. Venere vi protegge e chi è single da tempo potrà presto trovare l’anima gemella, magari a partire da luglio. Sul lavoro arriverà presto una risposta che attendevate da tempo. Abbiate un altro po’ di pazienza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: con la protezione della Luna le cose non possono che andar bene.

