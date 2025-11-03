Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 4 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 4 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questo momento della vostra vita è doveroso voltare pagina e non pensare più alle tensioni del passato. Con questa Luna contraria saranno possibili dei ritardi, ma già da mercoledì le cose gireranno per il verso giusto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 4 novembre 2025), in questo momento il vostro segno è tra quelli privilegiati da parte dello zodiaco. Con queste stelle sarà doveroso per voi prendere le redini della vostra vita e sistemare le situazioni in sospeso che non vi convincono.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questa nuova combinazione planetaria vi rende più decisi e più forti. Gli ostacoli che da inizio anno vi hanno causato forti disagi, adesso sembrano davvero distanti anni luce anche perchè avete più intraprendenza e sapete bene come affrontarli.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, avete iniziato la settimana in maniera pesante a causa di opposizioni planetarie che hanno disseminato ostacoli nel vostro pecorso. Entro il weekend ci saranno le condizioni per farsi scivolare le cose addosso. Molto presto Venere sarà a favore e faciliterà anche quelle scelte che potrebbero risultare determinanti per il futuro della coppia.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 4 novembre 2025), continuare a dover pensare alle beghe che riguardano la casa, la burocrazia o la gestione dei soldi, vi sta stressando oltremodo e vi sta togliendo energie. Per fortuna c’è Venere a vostro supporto che renderà l’amore più elettrizzante e coinvolgente.

PESCI

Cari Pesci, siete stanchi e anche un po’ polemici forse perchè non vi sentite compresi dagli altri o perchè siete circondati da persone che non comprendono il vostro modo di agire. Dal 6 novembre avrete stelle più dinamiche in grado di risvegliare le passioni e le motivazioni. Venere in aspetto positivo vi inviterà a chiarire un equivoco.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: Venere in aspetto positivo vi inviterà a chiarire un equivoco.