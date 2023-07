Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 4 luglio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 4 luglio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, potreste fermarvi per rivalutare una persona a voi vicina che credevate di conoscere bene. Saprete esternare ciò che pensate e sentite con estrema facilità e autenticità, senza il timore di esporvi al giudizio altrui.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 4 luglio 2023), avrete una fiducia crescente e riuscirete a recuperare la serenità che vi è mancata negli ultimi tempi. Fareste bene a sfruttare al massimo questa energia ritrovata per lavorare su vecchi o nuovi progetti. Non trascurare troppo la forma fisica!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, tenere a freno la lingua sarà un’impresa ardua. Farete una fatica immane a non dire schiettamente quello che pensate alle persone. La sincerità va bene, ma fate attenzione a non offendere qualcuno! Occhio agli eccessi a tavola: siete particolarmente golosi!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, ogni vostra idea o iniziativa potrebbe avere conseguenze positive inaspettate e durature. Avrete il morale alto e vi sentirete in grado di superare qualsiasi ostacolo o imprevisto che le stelle vi sottoporranno. Così facendo, le soddisfazioni non tarderà no ad arrivare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 4 luglio 2023), cercate di non farvi assalire dall’ansia di fare e ottenere subito un risultato, altrimenti finirete col bruciare le tappe. Siate pazienti anche se in questi giorni la vostra testa è piena di idee che vorreste realizzare. La vostra priorità ora dovrebbe essere recuperare i valori più autentici.

PESCI

Cari Pesci, sarete guidati da una grande disponibilità d’animo e grazia che non passeranno inosservati. Il vostro altruismo vi porterà fortuna e vi tornerà indietro. Gli altri saranno felici di restituirvi il favore. Conservate questo atteggiamento, perché vi renderà ancora più forti ed energico.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: riuscite a recuperare il terreno perso e ritrovare serenità.