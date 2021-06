Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 29 giugno 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 29 giugno 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, quest’ultima parte del mese può portare a dei cambiamenti in positivo, dopo un mese di giugno per certi versi da cancellare. Il momento di rimboccarsi le maniche è arrivato. Sul lavoro nulla accade se non lo desiderate davvero, per cui datevi da fare e portate avanti i vostri progetti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, avete voglia di amare ed essere amati, come non vi capita da parecchio tempo. Sul lavoro sono giornate ottime per arrivare a una svolta per il vostro futuro. Dovete impegnarvi e dimostrare a tutti il vostro valore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in questo periodo preparatevi a fare incontri davvero speciali. Sul lavoro vi si presenteranno degli appuntamenti o delle occasioni da cogliere al volo, valutando però prima sempre i pro e i contro. Non accettate mai a scatola chiusa.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le stelle vi assistono. La Luna è favorevole e Venere non è più contraria. Che volete di più? Potete recuperare un rapporto ormai logoro o che non vi entusiasma più come una volta. Sul lavoro non fossilizzatevi e valutate nuove proposte, specie se ciò che fate non vi entusiasma come un tempo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, se una relazione non funziona più, abbiate il coraggio di chiuderla per sempre. Il lavoro è incerto e non sta dando i frutti sperati. Se dovete rinnovare un accordo, è il momento migliore per concretizzare qualcosa di importante e raccogliere i frutti dei vostri sacrifici.

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi sarà una giornata ricca di buone occasioni, non sprecatele inutilmente. La Luna inoltre vi dà una grande emotività e voglia di far bene. Sul lavoro ci sono tanti progetti in arrivo e ottime opportunità da cogliere al volo. Insomma, osate e non resterete delusi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: sfruttate le occasioni che vi capiteranno.

