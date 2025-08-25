Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 26 agosto 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 26 agosto 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete dimostrato di essere molto forti, ma ora non fatevi coinvolgere da polemiche inutili; con Venere favorevole, tutto ciò che è successo nelle ultime quattro settimane non conta più, spazio alla positività e alla semplicità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 26 agosto 2025), c’è una bella capacità d’azione e siete in grado di realizzare belle cose in vista dell’autunno. A rischio le coppie di lunga data dove potrebbe essersi inserito il tarlo dell’incomprensione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete una grande voglia di cambiamento, ma non tutto può essere rivoluzionato in un giorno. In amore, evitate le fughe dalle responsabilità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, pragmatici e determinati riuscirete ad affrontare la giornata con realismo. In amore, c’è bisogno di più leggerezza: provate a non essere troppo rigidi. Per quanto riguarda il lavoro, siete sulla strada giusta.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 26 agosto 2025), il desiderio di libertà si fa sentire. In amore, potreste sentirvi un po’ incompresi, ma cercate di spiegare cosa provate. Per quanto riguarda il lavoro, idee brillanti da condividere con il team.

PESCI

Cari Pesci, quella di domani sarà una giornata dolce ma emotivamente intensa. Non chiudetevi in voi stessi: parlatene con chi vi è vicino. L’amore può riservarvi sorprese, mentre sul lavoro vi si chiede più concretezza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: c’è una bella capacità d’azione e siete in grado di realizzare belle cose in vista dell’autunno.