Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 25 agosto 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 25 agosto 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox è arrivato il momento di recuperare in amore dopo un periodo di forti tensioni. Non tutto è ancora completamente risolto, ma sicuramente molte cose vanno già meglio. Cercate di evitare polemiche e discussioni. Sul lavoro cercate di capire cosa non funziona più e come volete cambiare vita. Siete in tempo per farlo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, la settimana appena iniziata porterà a degli inaspettati e clamorosi ripensamenti in amore. Questo vale in particolare per chi ha avviato da poco una nuova relazione, dopo un periodo complesso, e magari non l’ha ancora ufficializzata. Periodo difficile anche sul piano professionale, ma non temete: a breve ci saranno novità positive.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani vivrete una giornata baciata dal favore delle stelle: la Luna torna nel segno e Venere non è più contraria. Che volete di più? Dovete solo approfittarne. Se vivete una storia ormai logora e pensate sia giunta al capolinea, voltate pagina. Se invece pensate valga la pena insistere, cercate di trovare un compromesso. Sul lavoro le cose migliorano dal pomeriggio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, un rapporto che ormai si è logorato potrebbe mettervi un po’ di tristezza. Ma cercate di guardare avanti con fiducia e ottimismo. Evidentemente non era la persona giusta per voi: questo vale sia in amore che nelle amicizie. Il lavoro vi stanca molto: cercate di non trascurare troppo il partner.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox si prevede una giornata sottotono, soprattutto al mattino. Le cose miglioreranno dal pomeriggio. In amore godetevi di più i momenti trascorsi con il partner, senza rivangare troppo il passato. Sul lavoro potranno esserci novità positive: impegnatevi fino in fondo e valutate pro e contro prima di accettare.

PESCI

Cari Pesci, una giornata davvero positiva per quanto riguarda l’amore, soprattutto al mattino. Se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti senza troppe remore. Approfittatene anche per portare avanti con entusiasmo i vostri progetti e le cose che vi interessano, oltre a rivedere una persona alla quale siete molto legati.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: portate avanti i vostri progetti, specie sul lavoro, in vista della ripresa di settembre.

