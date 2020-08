Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 25 agosto 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, martedì 25 agosto 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 25 agosto 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, giornata ottima per recuperare dal punto di vista dei sentimenti, visto che la Luna è favorevole e vi protegge. Se c’è una persona che vi interessa, fatevi avanti senza troppi problemi e con un po’ più di fiducia in voi stessi. D’altronde non avete nulla da perdere.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani approfittate di questi ultimi scampoli d’estate per organizzare qualcosa di piacevole con il partner. I single invece potranno fare nuovi incontri e vivere forti emozioni. Attenzione sul lavoro: potrebbero esserci controversie da risolvere per quanto riguarda un accordo siglato o un contratto.

GEMELLI

Cari Gemelli, attenzione perché nella giornata di domani potrebbero esserci tensioni con il partner. Cercate allora di chiarirvi e ritrovare la serenità perduta. In generale, anche sul lavoro o in famiglia, evitate di polemizzare inutilmente. Giornate stressanti sul piano professionale: iniziate a seminare se avete un progetto valido da portare avanti, in modo da raccogliere i frutti in autunno.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox potrete vivere giornate davvero favorevoli in amore. Chi è single potrebbe fare dei nuovi incontri che si riveleranno davvero vincenti, per cui osate senza timore. Sul lavoro, se ci sono state discussioni con colleghi o superiori, è il momento di chiarirvi. Potrebbero esserci novità per quanto riguarda contratti e collaborazioni.

LEONE

Cari Leone, giornata all’insegna del nervosismo, soprattutto al mattino, ma già dal pomeriggio le cose miglioreranno, sopratutto in amore. Sul lavoro, invece, prosegue un periodo decisamente sottotono: avete bisogno di nuovi stimoli, soprattutto se il rapporto con i colleghi si è deteriorato. Possibili alcuni contrattempi.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è il momento di osare in amore, soprattutto se siete single e in cerca dell’anima gemella. Le stelle infatti vi assistono. Possibili discussioni con le persone dei Gemelli e del Sagittario. Sul lavoro la vostra carriera sta finalmente per avere una svolta, e presto potranno presentarsi nuove occasioni da cogliere al volo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Cancro: ottime occasioni in ambito lavorativo. Sul fronte sentimentale è il momento di ottenere il massimo.

