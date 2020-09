Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 22 settembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 22 settembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, se agosto è stato un mese decisamente poco propizio, quest’ultima parte di settembre deve portare nuove opportunità e chiarezza in situazioni ancora in sospeso. Se un amore è ancora in piedi bisogna cercare di averne cura e fare di tutto per trovare una soluzione. Sul lavoro, se ricevete proposte interessanti approfittatene e cercate di non perdere delle occasioni propizie. Se invece non siete convinti, lasciate perdere.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox ci possono essere dispute e tensioni in amore. Cercate di stare tranquilli perché dai primi di ottobre tutto si risolverà. Sul fronte lavorativo, cercate di non fare passi falsi. Meglio contare fino a dieci prima di aprir bocca, soprattutto se non siete convinti delle vostre idee.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna e Venere nel segno sono sempre un’ottima notizia. Giornate positive per l’amore ed emozioni tutte da vivere, cercate di trascorrere del tempo con il vostro partner. Per quanto riguarda il lavoro, oggi potresti dare vita a un nuovo progetto per il futuro. Siate ottimisti.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox si prevedono ottime giornate per quanto riguarda l’amore. Ottobre in particolare sarà all’insegna della passione. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non fare passi azzardati, soprattutto se siete in crisi. Presto arriveranno soluzioni importanti, non temete. Il merito e l’impegno pagano sempre. Serve solo un po’ di pazienza.

ACQUARIO

Cari Acquario, notizie ottime in amore, soprattutto nelle prossime 48 ore. D’altronde venite da un periodo piuttosto negativo, ma adesso avete voglia di rialzare la testa. Sul lavoro chi vi ha fatto del male o vi ha fatto soffrire verrà finalmente allontanato. Cercate quindi di rilassarvi, anche se proprio non ce la fate. Insomma, le stelle vi assistono, ma dovete ritrovare entusiasmo e calma.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox vivete ancora un periodo di forte nervosismo, soprattutto in amore. Cercate di mantenere la calma, perché le cose miglioreranno presto. Sul fronte lavorativo arriveranno belle opportunità: valutate pro e contro prima di accettare. Forse riceverete una buona notizia entro la fine del mese.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: ottime prospettive per quanto riguarda sia l’amore che il lavoro.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 22 settembre 2020 Oroscopo Branko oggi, lunedì 21 settembre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 21 settembre 2020