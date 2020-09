Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 22 settembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, martedì 22 settembre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 22 settembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, in questo periodo dovrete fare grande attenzione, perché negli ultimi mesi avete vissuto una serie di conflitti in amore. Non temete, perché potrete vivere giornate davvero intriganti e ricche di opportunità, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Abbiate solo un po’ di pazienza e raccoglierete i frutti del vostro sacrificio.

TORO Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox si prevedono ottime opportunità per il vostro segno, perché la Luna non è più in opposizione. Cercate però di non cadere in facili provocazioni. C’è sempre chi farà di tutto per mettervi il bastone fra le ruote. Se ci sono tensioni o questioni da risolvere come una disputa legale o che riguarda una proprietà, cercate di trovare un accordo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, cercate di vivere al meglio la vostra relazione, anche se probabilmente le tensioni non mancheranno. Se vivete un amore conflittuale preparatevi a vivere una giornata difficile. Le discussioni e lo stress pervadono anche l’ambiente lavorativo. Cercate di non prendervela e andare avanti, anche se i problemi non sono ancora risolti.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox si prevedono giornate ottime per l’amore. Se ci sono tensioni e discussioni, cercate di mantenere la calma e andare dritti per la vostra strada. Alla fine di questo mese ci saranno ottime opportunità da cogliere al volo sul fronte lavorativo. Insomma, non temete. Le cose miglioreranno presto.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, domani avrete la Luna favorevole, per cui ci saranno ottime opportunità da cogliere al volo. Se siete single e c’è una persona che vi piace, dichiaratevi senza timore. D’altronde non avete nulla da perdere. Per quanto riguarda il lavoro, domani sarete un po’ stanchi. La settimana è ancora all’inizio, quindi meglio tenere duro.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox di prevede una giornata difficile in amore che potrà mettere alla prova la tua pazienza. Cercate di non discutere inutilmente con il partner. Sul fronte lavorativo, dal punto di vista finanziario, cercate di essere cauti: potreste avere delle spese impreviste, non fatevi trovare impreparati.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Leone: continua per voi un periodo d’oro sia in amore che sul lavoro.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 22 settembre 2020 Oroscopo Branko oggi, lunedì 21 settembre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 21 settembre 2020