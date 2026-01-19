Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 20 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 20 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una fase delicata ma necessaria, in cui il cielo chiede una scelta interiore prima ancora che pratica. Non è tanto il “cosa fare” a creare incertezza, quanto il “perché farlo”. Negli ultimi tempi hai cercato di tenere tutto in equilibrio, forse anche troppo, rinunciando a dire ciò che pensi davvero pur di evitare tensioni. Ora però le stelle ti spingono a rimettere te stesso al centro. C’è una sensazione di risveglio lento ma inesorabile: qualcosa non può più essere rimandato, una verità va affrontata.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 20 gennaio 2026), in atto una trasformazione profonda, silenziosa ma potentissima. Nulla di ciò che stai vivendo è casuale, anche se a volte può sembrare faticoso o destabilizzante. Stai cambiando pelle, lasciando andare vecchi schemi di controllo, vecchie paure, vecchi legami che non rispecchiano più ciò che sei diventato. C’è una forza interiore che cresce, ma richiede onestà totale con te stesso. Le stelle parlano di scelte definitive, di chiusure che fanno male ma liberano. È un momento in cui puoi rinascere, ma solo se accetti di perdere qualcosa lungo la strada. Fidati di ciò che senti: l’intuizione ora è la tua bussola più affidabile.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, dopo un periodo di stanchezza mentale o di delusione, il cielo riaccende il desiderio di andare avanti, di guardare oltre. C’è una voglia di libertà che non è fuga, ma consapevolezza: hai bisogno di spazi nuovi, di stimoli diversi, di ritrovare fiducia nella vita. Le stelle favoriscono i cambiamenti graduali, le nuove prospettive, ma chiedono anche sincerità. Non puoi più fingere entusiasmo dove non c’è. Questo è un periodo in cui ritrovi la tua verità, anche se questo significa dire dei no. Il futuro chiama, ma vuole un Sagittario più autentico, meno dispersivo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una fase di grande responsabilità, ma anche di maturazione profonda. Ti sei caricato di molto peso sulle spalle, forse più del necessario, e ora il cielo ti invita a rivedere le priorità. Non tutto dipende da te, e non tutto deve essere controllato. C’è una lenta ma costante costruzione in atto, che richiede pazienza e lucidità. Alcune situazioni si chiariscono, altre chiedono una presa di posizione netta. È un periodo in cui puoi ottenere molto, ma solo se impari a rispettare i tuoi limiti fisici ed emotivi. La vera forza ora è saper rallentare senza sentirsi deboli.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 20 gennaio 2026), soffia un vento di cambiamento improvviso. Le stelle parlano di rottura degli schemi, di scelte non convenzionali, di bisogno di autenticità totale. Non riesci più a stare in situazioni che ti soffocano o ti rendono prevedibile. C’è una voglia di rivoluzione interiore che può spaventare chi ti sta intorno, ma è necessaria. Questo cielo ti chiede coraggio, soprattutto nel credere alle tue idee, anche se non vengono subito comprese. È un periodo in cui puoi reinventarti, ma devi smettere di chiedere il permesso. La libertà ora non è un capriccio, è una necessità.

PESCI

Cari Pesci, un momento di grande sensibilità e intuizione. Le emozioni sono amplificate, i sogni più vivi, ma anche le paure più sottili. È un cielo che protegge, ma che chiede discernimento: non tutto ciò che senti è una verità assoluta, e non tutte le promesse sono reali. Stai imparando a distinguere ciò che nutre la tua anima da ciò che la confonde. È un periodo ideale per ascoltarti, per rallentare, per riconnetterti con ciò che ti fa stare bene davvero. La dolcezza ora è una forza, non una debolezza, ma va direzionata con consapevolezza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: un momento di grande sensibilità e intuizione. Le emozioni sono amplificate, i sogni più vivi, ma anche le paure più sottili.