Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 20 gennaio 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 20 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 20 gennaio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, un periodo di ripartenza graduale. Dopo settimane in cui ti sei sentito sotto pressione, ora il cielo ti chiede di ritrovare fiducia nelle tue scelte. Lavoro: arrivano conferme, ma non immediate. È importante non forzare i tempi e non reagire impulsivamente a chi ti provoca.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 20 gennaio 2026), una fase di ricostruzione solida. Le stelle premiano chi ha resistito, anche in silenzio. Lavoro: possibili cambiamenti strutturali, accordi che maturano lentamente ma portano sicurezza. Amore: chi è in coppia rafforza le basi; chi è solo potrebbe riscoprire una persona del passato.

GEMELLI 

Cari Gemelli, periodo di grande movimento mentale. Le idee corrono più veloci delle emozioni. Lavoro: occasioni interessanti, soprattutto se legate alla comunicazione, ai social, ai contatti. Amore: attenzione a non dire troppo o troppo poco. Le parole ora hanno un peso enorme.

CANCRO

Cari Cancro, cielo profondamente emotivo. È il momento di chiudere ferite aperte. Lavoro: riconoscimenti in arrivo, ma devi smettere di sottovalutarti. Amore: grande sensibilità. Le coppie si riavvicinano, i single attraggono legami intensi.

oroscopo paolo fox domani

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 20 gennaio 2026), tempo di riscatto personale. Le stelle ti restituiscono voce e carisma. Lavoro: nuove responsabilità, possibilità di guidare o emergere. Amore: passione in crescita, ma attenzione all’orgoglio.

VERGINE

Cari Vergine, una fase di riordino totale, dentro e fuori. Lavoro: finalmente chiarezza su un progetto che ti ha confuso a lungo. Amore: meno controllo, più spontaneità. È questo che il partner chiede.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: una fase di riordino totale, dentro e fuori. Il momento giusto per fare chiarezza.

Ricerca