Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 8 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 8 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il 2025 è l’anno della riscossa per te, specialmente sul lavoro e nelle prove che ti troverai ad affrontare. Questo è un periodo di ripresa, dove potrai finalmente mostrare il tuo valore a chi ti circonda, specie se ci sono traguardi da raggiungere o sfide da superare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 8 settembre 2025), non hai pianeti contrari e questo ti regala un’energia di rinascita: l’estate porterà nuovi slanci, l’autunno sarà il tempo della realizzazione. È un momento perfetto per mettere in atto idee e progetti lasciati sospesi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, anche tu sei tra i segni favoriti del 2025. La seconda parte dell’anno, da giugno in poi, ti regalerà opportunità importanti, specialmente nel professionale: è il momento di metterti in gioco sul serio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il tuo 2025 procede con gradualità: i progressi sono lenti, ma costanti. Affronti ogni impegno con determinazione e questo ti porterà lontano — la solidità del tuo approccio è la tua forza. Sii paziente: i risultati arriveranno.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 8 settembre 2025), anche se non sei tra i segni eletti, le stelle ti supportano: con impegno e costanza, prosegui spedito senza troppe resistenze. Il 2025 ti vede avanzare nel tuo personale cammino, mantenendo indipendenza e lucidità.

PESCI

Cari Pesci, procedi con discreta costanza. L’anno ti vede avanzare pur con qualche impegno da gestire. Le occasioni non mancheranno, ma serve equilibrio: non farti trascinare, resta presente e focalizzato sugli obiettivi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: momenti di energia, affermazione e possibilità sia in amore che nel lavoro.