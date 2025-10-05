Icona app
Ultimo aggiornamento ore 11:36
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 6 ottobre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 6 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 6 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata di domani – 6 ottobre – apre spazi di protagonismo: c’è desiderio di mostrarsi, di farsi notare, di lasciare un segno. Le relazioni sociali sono favorite e ogni incontro può rivelarsi una vetrina per esprimere la propria personalità. Le tensioni familiari o pratiche che hanno turbato i giorni scorsi possono trovare soluzione, grazie a un atteggiamento più pacato e conciliante.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 6 ottobre 2025), momento favorevole, con una forza interiore che lo rende magnetico e sicuro. Qualsiasi iniziativa intrapresa oggi può trovare terreno fertile, soprattutto se guidata dall’intuito che non sbaglia quasi mai.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, un’energia lunare vivace, che dona slancio e buon umore, anche se a tratti qualche fastidio esterno può irritare. La chiave è mantenere il sorriso e non farsi bloccare da dettagli trascurabili.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, il cielo offre armonia nei rapporti e nei progetti a lungo termine: il segno sente di avere il controllo della situazione e una visione chiara del futuro. È un giorno in cui si può costruire con serenità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 6 ottobre 2025), stimoli intensi da Urano e Plutone: intuizioni improvvise, lampi di creatività e idee fuori dagli schemi emergono con forza. È il momento di lasciarle fluire, senza avere paura di sembrare diversi.

PESCI

Cari Pesci, vivacità e fantasia. La loro mente oggi è aperta e capace di adattarsi a situazioni diverse, con la sensibilità che li contraddistingue. Sono pronti a cogliere ispirazioni nuove, trasformandole in emozioni o progetti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: stimoli intensi da Urano e Plutone: intuizioni improvvise, lampi di creatività e idee fuori dagli schemi emergono con forza. 

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
