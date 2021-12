Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 27 dicembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 27 dicembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, state iniziando una settimana fantastica. Ottime stelle per tutti i sette giorni. Solo qualche perplessità ci sarà nella parte finale della settimana ma non lasciatevi scoraggiare dal momento che il 2022 promette bene.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (27 dicembre 2021), la giornata di domani potrebbe essere problematica. Durante la settimana saranno favoriti i legami affettivi come le amicizie o l’amore mentre le cose andranno un po’ peggio sul lavoro…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, durante la giornata di domani – 27 dicembre – potrebbero esserci buone notizie sul fronte sentimentale e – in alcuni casi – anche sul lavoro. Ma la giornata migliore sarà quella di venerdì grazie all’ingresso di Marte nel vostro segno che proteggerà anche l’ambito lavorativo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata di domani non sarà proprio entusiasmante sotto vari aspetti. Cercate di essere molto concentrati soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 27 dicembre 2021), nelle prossime ore vivrete tanti alti e bassi. Cercate però di non perdere la pazienza ma di coccolarvi invece con le uniche due giornate considerate buone, quelli di giovedì e venerdì.

PESCI

Cari Pesci, ottime notizie in arrivo per quanto riguarda i rapporti sentimentali e legati alla famiglia e alle amicizie grazie all’ingresso della Luna nel vostro segno. Attenzione solo alla giornata di venerdì che porterà qualche disguido.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: ottime notizie nella sfera sentimentale, amicizie e nuove conoscenze.