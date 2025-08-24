Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 25 agosto 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 25 agosto 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il cielo in queste ore di fine agosto 2025 vi sostiene soprattutto nel settore affettivo. Chi è in cerca di stabilità potrà fare passi avanti importanti. Per quanto riguarda il lavoro, qualche dubbio va chiarito con colleghi o superiori. Coraggio: datevi da fare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 25 agosto 2025), questo è un periodo di grande determinazione per voi. Pe quanto riguarda il lavoro, c’è bisogno di grande concentrazione e precisione, ma potrete ottenere risultati soddisfacenti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le stelle in queste ore di fine agosto indicano la necessità di prudenza nelle questioni finanziarie. In amore, qualche incomprensione può essere superata con un dialogo aperto e sincero.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, periodo di fine estate particolarmente favorevole per la comunicazione. Nuove collaborazioni possono nascere e i rapporti con colleghi si rafforzano. Attenzione però a non trascurare il riposo e la famiglia…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 25 agosto 2025), la settimana che sta per iniziare vi stimolerà molto. In particolare avrete grande creatività e innovazione. Potreste trovare soluzioni originali a problemi di lunga data.

PESCI

Cari Pesci, periodo dedicato all’introspezione e al recupero delle energie. La salute beneficia di una maggiore cura. Per quanto riguarda il lavoro, evitate inutili polemiche e concentratevi sui vostri obiettivi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

