Ultimo aggiornamento ore 11:17
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 25 agosto 2025

di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 25 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 25 agosto 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la settimana che sta per partire vi porterà una carica di energia positiva. Lavoro? Tutto nel corso delle prossime ore procederà a buon ritmo e nuove idee potranno trovare spazio. Attenzione alle tensioni nei rapporti personali.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 25 agosto 2025), con Venere favorevole l’amore torna protagonista in queste ore di fine agosto. Le coppie nel corso delle prossime ore potranno consolidare il loro legame, mentre i single avranno buone chance di incontro. Per quanto riguarda il lavoro, evitate decisioni affrettate. Calma e sangue freddo.

GEMELLI 

Cari Gemelli, i pianeti invitano a una riflessione sulle priorità in queste ore di fine agosto. Potreste sentirvi un po’ dispersivi, ma è importante riorganizzare i vostri impegni. Coraggio!

CANCRO

Cari Cancro, la settimana che state per vivere sarà ideale per rafforzare i rapporti familiari. Qualche piccolo contrattempo lavorativo non deve scoraggiarvi in queste ore: con pazienza e impegno riuscirete a superare ogni ostacolo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 25 agosto 2025), il periodo favorisce nuove opportunità lavorative, ma non solo. Siete al centro dell’attenzione e questo vi darà grande sicurezza. Evitate di essere troppo dominanti nella sfera sentimentale.

VERGINE

Cari Vergine, vi attende una settimana di fine agosto caratterizzata dal recupero. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere proposte interessanti, ma valutate bene prima di accettare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: la settimana che sta per partire vi porterà una carica di energia positiva.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
