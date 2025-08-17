Icona app
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 18 agosto 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 18 agosto 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 18 agosto 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, settimana in cui l’armonia diventa la tua missione. Possibili discussioni, ma con diplomazia saprai trasformarle in dialogo costruttivo. In amore, apriti di più: chi ti vuole bene aspetta solo un segnale.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 18 agosto 2025), le stelle ti danno fascino e mistero: usali bene. Una questione familiare richiede tatto e pazienza. Lavoro: possibili cambiamenti improvvisi, ma alla fine ti porteranno un vantaggio.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, voglia di viaggiare, anche solo con la mente. Le stelle ti spingono a uscire dalla routine. Amore: una persona lontana potrebbe farsi risentire. Sul lavoro, arriva un’idea da non lasciarsi scappare. Settimana di belle energie, ma attenzione: l’impazienza potrebbe giocarti qualche scherzo. L’amore bussa alla porta, ma tu non lasciare che la fretta faccia scappare l’ospite. Lavoro: idee brillanti, ma mettile in ordine prima di proporle.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, la fatica delle ultime settimane si fa sentire, ma il peggio è passato. Ora puoi concentrarti su obiettivi concreti. In amore, più chiarezza e meno silenzi. La Luna ti regala serenità e un pizzico di dolcezza in più. È un buon momento per chiarire vecchie incomprensioni. In amore, meno orgoglio e più ascolto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 18 agosto 2025), giornate vivaci, piene di imprevisti stimolanti. Nuove conoscenze in arrivo, alcune destinate a restare. In amore, la passione è alta: sfruttala!

PESCI

Cari Pesci, il cuore si risveglia e le emozioni scorrono più libere. Sul lavoro, fidati del tuo intuito, che in questo periodo è infallibile. Attenzione solo a non idealizzare troppo le persone.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: il cuore si risveglia e le emozioni scorrono più libere.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca