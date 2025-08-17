Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 18 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 18 agosto 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, settimana di belle energie, ma attenzione: l’impazienza potrebbe giocarti qualche scherzo. L’amore bussa alla porta, ma tu non lasciare che la fretta faccia scappare l’ospite. Lavoro: idee brillanti, ma mettile in ordine prima di proporle.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 18 agosto 2025), la Luna ti regala serenità e un pizzico di dolcezza in più. È un buon momento per chiarire vecchie incomprensioni. In amore, meno orgoglio e più ascolto. Nel lavoro, la concretezza sarà la tua arma vincente.

GEMELLI

Cari Gemelli, attenzione alle parole: potrebbero essere fraintese. Energia in crescita, soprattutto verso il weekend, quando potrai recuperare un incontro importante. L’amore torna protagonista, ma devi fare la tua mossa.

CANCRO

Cari Cancro, un inizio di settimana riflessivo, quasi nostalgico. Ma poi le stelle ti spingono a guardare avanti con fiducia. Lavoro: una nuova proposta ti incuriosisce. Amore: sentimenti in fermento, ma non correre troppo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 18 agosto 2025), Marte ti regala una grinta speciale. Sei pronto a riprenderti ciò che è tuo, sia in amore che nel lavoro. Attenzione solo a non calpestare chi ti sta accanto: l’empatia sarà la vera forza.

VERGINE

Cari Vergine, periodo di riorganizzazione: stai rimettendo ordine in casa, nei progetti e nei pensieri. L’amore ha bisogno di più leggerezza. Sul lavoro, una collaborazione nuova potrebbe rivelarsi molto fruttuosa.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: periodo di riorganizzazione: stai rimettendo ordine in casa, nei progetti e nei pensieri.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI